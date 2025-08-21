پخش زنده
در راستای برگزاری اجلاسیه شهدای زن استان کردستان یادواره شهدای زن، در شهر یاسوکند شهرستان بیجار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم جانشین فرماندهی سپاه بیتالمقدس کردستان با اشاره به در پیش بودن دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان گفت: برگزاری چنین مراسمی میتواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند و جوانان را با سیره و زندگی شهدای پرافتخارمان آشنا سازد.
سرهنگ عسگری به اهمیت جهاد تبیین و نقش حیاتی خانوادهها در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و گفت: فضای مجازی، یکی از ابزارهای اصلی دشمن است و ضروریست خانوادهها با حساسیت بیشتری فرزندان خود را در این زمینه راهنمایی کنند.
وی اضافه کرد: اجلاسیه شهدای زن کردستان که ۱۷ شهریور در سنندج برگزار میشود فرصتی برای قدردانی از رشادتهای این بانوان قهرمان و خانوادههای آنان است.