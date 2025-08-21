به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این مراسم جانشین فرماندهی سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به در پیش بودن دومین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان گفت: برگزاری چنین مراسمی می‌تواند به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت کمک کند و جوانان را با سیره و زندگی شهدای پرافتخارمان آشنا سازد.

سرهنگ عسگری به اهمیت جهاد تبیین و نقش حیاتی خانواده‌ها در مقابله با جنگ نرم دشمن اشاره کرد و گفت: فضای مجازی، یکی از ابزار‌های اصلی دشمن است و ضروریست خانواده‌ها با حساسیت بیشتری فرزندان خود را در این زمینه راهنمایی کنند.

وی اضافه کرد: اجلاسیه شهدای زن کردستان که ۱۷ شهریور در سنندج برگزار می‌شود فرصتی برای قدردانی از رشادت‌های این بانوان قهرمان و خانواده‌های آنان است.