جلسه جمع بندی نظارت بر طرحهای کارفرمایی بالای ۱۰ میلیارد تومان بهرهمند از تسهیلات اشتغالزایی در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در این جلسه صحت هزینهکرد تسهیلات دریافتی توسط مجریان طرحها با حضور مدیران استانی، بانکهای عامل و نمایندگان کمیته ملی نظارت بر اشتغال مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت.
«صلواتی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان در این جلسه گفت: در بازدیدهای میدانی از ۳۵ طرح در مناطق مختلف استان میزان اشتغال ایجاد شده به هزار و ۶۲۸ نفر رسیده است.
«بیگی» مدیرکل نظارت بر هماهنگی طرحهای کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز اظهار داشت: استان کردستان پتانسیل بالایی در جذب سرمایهگذاری و اشتغالزایی دارد و در این راستا باید طرحهای اقتصادی با توجیه فنی و اقتصادی توسعه یابد.
«حسینی» مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری کردستان هم با اشاره به موانع موجود در مسیر جذب منابع بانکی، خواستار افزایش اعتبارات تخصیصی با توجه به پتانسیلهای استان شد.