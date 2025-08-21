به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو، نماینده کشورمان در رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون کوتاک هند، با نمایشی درخشان موفق شد حریف هندی خود را شکست دهد و به مرحله یک‌چهارم پایانی نهایی راه پیدا کند.



وی در این دیدار در دو گیم پیاپی با نتایج ۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۱ برابر بازیکن میزبان به برتری دست یافت و جواز حضور در جمع هشت بازیکن برتر مسابقات را کسب کرد.



امیرعلی در مرحله یک‌چهارم نهایی نیز به مصاف یکی دیگر از بدمینتون‌بازان هند خواهد رفت.