پخش زنده
امروز: -
امیرعلی احمدلو به مرحله یک چهارم پایانی مسابقات بدمینتون جوانان هند صعود کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرعلی احمدلو، نماینده کشورمان در رقابتهای بینالمللی بدمینتون کوتاک هند، با نمایشی درخشان موفق شد حریف هندی خود را شکست دهد و به مرحله یکچهارم پایانی نهایی راه پیدا کند.
وی در این دیدار در دو گیم پیاپی با نتایج ۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۱ برابر بازیکن میزبان به برتری دست یافت و جواز حضور در جمع هشت بازیکن برتر مسابقات را کسب کرد.
امیرعلی در مرحله یکچهارم نهایی نیز به مصاف یکی دیگر از بدمینتونبازان هند خواهد رفت.