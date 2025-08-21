به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی در این بازدید از جایگاه‌های عرضه سوخت بندرعباس افزود: این جایگاه روزانه ۱۰۰ هزار لیتر بنزین به حدود ۲ هزار خودرو عرضه می‌کند که تا شنبه به چرخه عرضه سوخت باز می‌گردد.

وی استفاده شهروندان از کارت سوخت آزاد و ذخیره سوخت کارت ماشین خود برای موارد اضطراری

را از دیگر علت‌های شلوغی جایگاه‌ها عنوان کرد و گفت: ۶۰ لیتر سوخت یارانه‌ای تا ۶ ماه قابل ذخیره است و پس از آن دیگر قابل استفاده نیست.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان توصیه کرد: برای سوخت گیری خودروی خود از کارت شخصی استفاده کنند تا جایگاه‌های دارای کارت سوخت آزاد خلوت شود.

احمد نفیسی افزود: مقرر شده در دو شهرک نظامی شهر بندرعباس جایگاه‌های عرضه سوخت راه اندازی شود تا خانواده‌های مستقر برای سوخت خودرو به خارج از شهرک مراجعه نکنند و فشار از جایگاه‌های شهر بندرعباس برداشته شود.

وی گفت: افزایش جایگاه‌هایی که کارت سوخت آزاد دارند نیز در دستور کار است که به زودی اعلام می‌شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در خصوص افزایش جایگاه‌های عرضه سوخت در شهر بندرعباس افزود: با دستگاه‌های دولتی که توان مالی دارند و شبه عمومی هستند صحبت شده که بتوانیم چند جایگاه در شهر بندرعباس راه اندازی شود.