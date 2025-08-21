پخش زنده
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: علت اصلی شلوغی جایگاههای سوخت در بندرعباس تعطیلی جایگاه عرضه سوخت بلال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، احمد نفیسی در این بازدید از جایگاههای عرضه سوخت بندرعباس افزود: این جایگاه روزانه ۱۰۰ هزار لیتر بنزین به حدود ۲ هزار خودرو عرضه میکند که تا شنبه به چرخه عرضه سوخت باز میگردد.
وی استفاده شهروندان از کارت سوخت آزاد و ذخیره سوخت کارت ماشین خود برای موارد اضطراری
را از دیگر علتهای شلوغی جایگاهها عنوان کرد و گفت: ۶۰ لیتر سوخت یارانهای تا ۶ ماه قابل ذخیره است و پس از آن دیگر قابل استفاده نیست.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان توصیه کرد: برای سوخت گیری خودروی خود از کارت شخصی استفاده کنند تا جایگاههای دارای کارت سوخت آزاد خلوت شود.
احمد نفیسی افزود: مقرر شده در دو شهرک نظامی شهر بندرعباس جایگاههای عرضه سوخت راه اندازی شود تا خانوادههای مستقر برای سوخت خودرو به خارج از شهرک مراجعه نکنند و فشار از جایگاههای شهر بندرعباس برداشته شود.
وی گفت: افزایش جایگاههایی که کارت سوخت آزاد دارند نیز در دستور کار است که به زودی اعلام میشود.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان در خصوص افزایش جایگاههای عرضه سوخت در شهر بندرعباس افزود: با دستگاههای دولتی که توان مالی دارند و شبه عمومی هستند صحبت شده که بتوانیم چند جایگاه در شهر بندرعباس راه اندازی شود.