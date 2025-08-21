تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی تلاش برای تقویت اقتصاد کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، بازدید وزیر جهاد کشاورزی از باغات زیتون رودبار و جلسه با تشکل‌های فعال در این شهرستان از عمده برنامه‌های سفر وزیر جهاد کشاورزی در رودبار بود.

غلامرضا نوری در جمع کشاورزان و تولید کنندگان در حوزه کشاورزی گفت: رودبار از نظر کشاورزی دارای ظرفیت‌های بالایی است و اقدامات خوبی توسط کشاورزان صورت گرفته است.

وی افزود: در این شهرستان یک مرکز بین المللی به عنوان چهارمین کلکسیون بین المللی زیتون در دنیا به ثبت رسیده است که میتواند ارتباطات گسترده‌ای را با کشور‌های مختلف دنیا در حوزه زیتون برقرار کند.

غلامرضا نوری گفت: در دیدار چهره به چهره با کشاورزان مشکلات و موانع توسعه کشاورزی آنها جمع آوری شد که بخشی در سطح ملی و بخشی در سطح استان قابل پیگیری است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه سال گذشته تولید زیتون ۶۹ درصد افزایش داشت افزود: ۱۰۷ درصد نیز تولید روغن زیتون افزایش داشت.

وی با اشاره به اینکه در این شهرستان محصولات صادراتی خوبی نیز تولید میشود گفت: ما نیز برای تقویت اقتصاد کشاورزی در این شهرستان و تقویت در سطح ملی گام‌های مهمی خواهیم برداشت.

وی همچنین در بحث ریشه کن کردن آفت مگس زیتون افزود: مقرر شد سازمان حفظ نباتات به صورت ویژه موضوع را در منطقه بررسی کند.

در پایان تعدادی از کشاورزان مشکلات حوزه کشاورزی از جمله زیتون، مرغداری و ... را مطرح و خواستار رسیدگی به مشکلات خودشان شدند و وزیر جهاد کشاورزی هم قول پیگیری داد.