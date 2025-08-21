به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سیامک ریماز با اشاره به اینکه اعضای بدن محمدرضا ابراهیم پور مرد ۵۷ ساله اهل بازکیاگوراب لاهیجان ، که به علت ضربه‌ی مغزی ، دچار مرگ مغزی شده بود، گفت: سه عضو این مرد لاهیجانی با رضایت خانواده اش، برای پیوند به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با بیان اینکه کلیه‌های این فرد در رشت پیوند شد افزود : کبد وی از طریق انتقال هوایی به بیمارستان بوعلی شیراز برای پیوند منتقل شد.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه دوازدهمین اهدای عضو در گیلان به نام شهروند لاهیجانی ثبت شد گفت: هر فرد مرگ مغزی شده می‌تواند با اهدای عضو خود جان ۶ تا ۸ نفر را نجات دهد.