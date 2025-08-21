رهبر انقلاب همواره در بیانات خود بر نقش محوری مسجد به عنوان پایگاه همه کارهای نیک، از خودسازی و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن تا زمینه‌سازی برای ایجاد تمدن اسلامی تاکید داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به مناسبت ۳۰ مرداد، روز جهانی مسجد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر نقش محوری مسجد در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کردند. ایشان مسجد را پایگاهی برای خودسازی، انسان‌سازی، تعمیر دل و جهان، مقابله با دشمن و زمینه‌سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت‌افزایی افراد دانستند و فرمودند: «مسجد می‌تواند پایگاه همه‌ی کار‌های نیک باشد».

این بیانات در قالب مجموعه ترنم از سوی رسانه KHAMENEI.IR منتشر شده و همراه با تلاوت اختصاصی قاری بین‌المللی محمدحسن حسن‌زاده ارائه شده است.

مجموعه ترنم با هدف ترویج آموزه‌های قرآنی و بیانات رهبر انقلاب، آیات قرآن را با صدای قاریان برجسته بین‌المللی منتشر می‌کند و دسترسی به آن از طریق لینک اینجا ممکن است.

رهبر انقلاب اسلامی در یکی از بیانات خود درباره مسجد فرمودند: مسجد به عنوان پایگاه همه کار‌های نیک، محور ذکر و نماز است و نقش محوری در استقرار عدالت، تقویت معنویت و تعبد در جامعه اسلامی دارد. وقتی خداوند گروهی را در زمین متمکن می‌سازد، انتظار دارد آنان نماز را اقامه کنند و دل‌ها را به یک مرکز واحد متصل سازند؛ بدین معنا که حکومت اسلامی باید گسترش روح تعبد و توجه به خدا را در جامعه پیگیری کند.

ایشان افزودند: از منظر اسلام، مسجد نه تنها مرکز خودسازی و انسان‌سازی است، بلکه محلی برای تعمیر دل و دنیا، مقابله با دشمن، زمینه‌سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت‌افزایی افراد به شمار می‌رود. این پایگاه، نقش اجتماعی و نظام‌سازی دارد و تجمع مردمی حول محور نماز و ذکر، از شاخصه‌های مهم قدرت و انسجام جامعه اسلامی است.

رهبر انقلاب تاکید کردند: در واقع، مسجد می‌تواند محل رشد فردی، تقویت جامعه و ارتقای قدرت بازدارندگی فرهنگی و معنوی کشور باشد و باید با تأکید بر تعبد اسلامی، نقش خود را در جامعه بیش از پیش ایفا کند.