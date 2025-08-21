به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه بازی‌های روز اول هفته هشتم لیگ ملی چوگان ایرانٰ؛ جام زنبق (بانوان)

بازی اول ساعت ۱۶:۳۰: بسپارشیمی سپیدان فراجا

بازی دوم ساعت ۱۷:۳۰: کانون چوگان البرز - نزاجا

اسامی تیم‌ها و بازیکنان حاضر در جام:

بسپارشیمی سپیدان سطح هندیکاپ ۲-:

حدیثه سلطانی، یلدا نریمانی، شیدا دهنوی، نجمه رضا زاده، فائزه میرمبین و شبنم امانی

کانون چوگان البرز سطح هندیکاپ ۲-:

ملانیه آرزمندیا غزل انتشاری، مرجان ایزدی، نفیسه باختر، راحله رئوف و افسانه حسینی

نزاجا سطح هندیکاپ ۲-:

مهرناز غیاثوند، سعیده صادقی، سحر یعقوبی، صبا یعقوبی و موژان قره داغی

فراجا سطح هندیکاپ ۵-:

ستاره زمانی، ساناز زمانی، آوا مقامی، نازنین احمدی، مریم ترابی و یاسمین گلشنی

محل برگزاری: مجموعه چوگان و سوارکاری شهدا