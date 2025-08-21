پخش زنده
نماینده ولی فقیه در گیلان گفت : اقتدار نیروهای مسلح، بصیرت و اتحاد مردم، محاسبات دشمن را برهم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نماینده ولی فقیه در گیلان در مراسم عزاداری ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) و همایش فعالان بسیجی که در سپاه ناحیه مرکزی رشت برگزار شد گفت: دشمن برای پیشبرد اهداف خود از نفوذ رایج و شناختی استفاده میکند، اما اتحاد و بصیرت مردم، در کنار اقتدار نیروهای مسلح دشمن را با خطای محاسباتی مواجه کرد.
نماینده ولی فقیه در گیلان در این مراسم با اشاره به اینکه مسئله نفوذ از مسائل جدا نشدنی در جوامع اسلامی است، گفت: دشمن برای پیشبرد اهداف خود از نفوذ شناختی نفوذی که هدفش ضربه به اندیشهها، افکار و باورهای مردم و جناحهای سیاسی است تا از این طریق به اهداف شوم خود برسند.
آیت الله رسول فلاحتی با تاکید بر قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران برابر توطئههای شوم دشمنان گفت: مردم بصیر و خردمند ایران اسلامی همواره با آگاهی توطئههای دشمن را نقش بر آب کرده و بدخواهان ایران اسلامی را دچار خطای محاسباتی میکنند و مصداق بارز آن شکست دشمنان قسم خورده کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه است.
وی با تاکید بر تاسی از سیره اهل بیت علیهم السلام ترویج معارف دینی و اسلامی را در جامعه ضروری دانست و افزود: همه ما باید با تمام توان از آرمانهای والای انقلاب اسلامی حفاظت و صیانت کنیم.
سرهنگ حسن امینی فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت هم با بیان اینکه بسیجیان همواره برای دفاع از این آب و خاک آماده و جان بر کف هستند گفت: محور فعالیتهای بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت مساجد است و بسیجیان برای ایجاد امنیت پایدار در جامعه با همه توان و قوا آماده خدمت هستند.