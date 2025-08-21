امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

دولت دست نشانده

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰- ۲۱:۳۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
بیانیه‌ای بر خلاف انسجام و اتحاد ملی
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
تکمیل بررسی‌های جزئیات طرح ملی هوش مصنوعی مجلس در کمیسیون صنایع
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
برخورد با نانوایان متخلف
برخورد با نانوایان متخلف
۱۴۰۴-۰۵-۲۹
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
گیجگاه ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
۱۴۰۴-۰۵-۲۸
خبرهای مرتبط

مرگ در غربت؛ روایت مشترک شاهان پهلوی در ایستگاه تاریخ

۴ مرحله پنهان عملیات شناختی در رسانه‌های بیگانه

ردپای آمریکا؛ از کودتای ۲۸ مرداد تا دفاع مقدس ۱۲ روزه

برچسب ها: دولت دست نشانده ، ربع پهلوی ، وطن‌فروشان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 