تصادف و آتش سوزی دو خودروی سواری در جاده گچین- بندرعباس شامگاه امروز موجب مرگ همه ۶ سرنشین هر دو خودرو شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده پلیس راه استان گفت: این حادثه شامگاه امروز در محور گچین رخ داده و یکی از خودروها پژوی حامل سوخت قاچاق بوده است، که این موضوع موجب آتش سوزی هر دو خودرو شده است.
به علت سوختن هر دو خودرو و مشخص نبودن تعداد دقیق سرنشینان، احتمال افزایش فوتی ها وجود دارد.
این خبر تکمیل می شود ....
