به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، فرمانده پلیس راه استان گفت: این حادثه شامگاه امروز در محور گچین رخ داده و یکی از خودروها پژوی حامل سوخت قاچاق بوده است، که این موضوع موجب آتش سوزی هر دو خودرو شده است.

به علت سوختن هر دو خودرو و مشخص نبودن تعداد دقیق سرنشینان، احتمال افزایش فوتی ها وجود دارد.

