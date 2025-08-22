به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسئول مرکز تربیت بدنی سپاه قمربنی هاشم گفت: مسابقات انتخابی تیم کشتی فرنگی و آزاد بسیج استان برای اعزام به مسابقات کشوری برگزار شد.

کیوانی افزود: این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت و استقبال از دومین کنگره ملی ۲۵۰۰ شهید استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مسابقات، ۷۵ نفر شرکت کردند.

وی گفت: این مسابقات با حضور نمایندگانی از شهرستان های؛ شهرکرد، کیار، خانمیرزا، لردگان، سامان، فارسان و بروجن، برگزار شد.