پیام تسلیت امام جمعه تبریز و استاندار در پی درگذشت مادر شهیدان کاظمی راشد
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و استاندار به مناسبت درگذشت مادر شهیدان کاظمی راشد پیام تسلیت صادر کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ، الَّذینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصیبَةٌ قالُوا إِنّا لِلَّهِ وَ إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ»
با نهایت تاثر و اندوه خبر درگذشت بانوی بزرگوار، مومنه و پارسا حاج خانم فاطمه باقری مادر گرانقدر شهیدان همیشه جاوید ساجد و کاظم کاظمی راشد موجب تاسف عمیق گردید.
این بانوی والامقام با عمر پربرکتی که سراسر به ایمان، صبر و تربیت فرزندانی صالح و دفاعگر از میهن سپری شد، در زمره زنان سرافراز و پرافتخار ایران اسلامی جای گرفت و با تقدیم دو گوهر ناب به پیشگاه حضرت حق، الگویی نورانی از مادری مومنانه و مجاهدانه را در تاریخ دفاع مقدس به یادگار گذاشت.
بیشک صبر زینبگونه و ایمان راسخ این مادر فداکار، میراثی معنوی و الهامبخش برای همه مادران و فرزندان این سرزمین خواهد ماند و دعای خیر و شفاعت دو فرزند شهیدش ذخیرهای همیشگی برای حیات ابدی اوست.
اینجانبان ضمن تسلیت صمیمانه به خاندان معظم کاظمی راشد، بازماندگان ارجمند و مردم شریف و شهیدپرور استان آذربایجان شرقی از درگاه خداوند متعال، رحمت واسعه و همجواری با حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) را برای آن فقیده سعیده، و صبر جمیل و اجر جزیل را برای بازماندگان بزرگوار مسالت مینماییم.