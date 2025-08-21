مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی از پرداخت هشت هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزایی تکلیفی در استان از محل جزء۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ، واقف بهروزی با تشریح آخرین وضعیت پرداختی بانک‌ها از محل جزء (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اعلام کرد: مجموع اعتبارات ابلاغی استان آذربایجان شرقی از محل جزء (۳) بند (ب)، ۱۲ هزار و ۹۰۳ میلیارد ریال بود که از این رقم ۶۴.۵ درصد تا پایان مرداد امسال در وجه متقاضیان پرداخت شده است.

وی ادامه داد: برای استفاده از این بودجه ۱۰ هزار و ۳۶۳ نفر ثبت نام کرده بودند که تاکنون ۶ هزار و ۷۱ نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند.

وی اضافه کرد: تسهیلات تبصره (۱۸) از جمله طرح‌های حمایتی دولت در قانون بودجه با هدف توسعه کسب و کار‌ها و اشتغالزایی است که در قالب تسهیلات بانکی به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.