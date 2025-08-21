به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در پی مراجعه چند شهروند به پلیس فتا دورود و اعلام اینکه مبالغی از حساب شخصی آنان برداشت شده است، مراتب در دستور کار پلیس فتای این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از بررسی‌های همه جانبه موفق شدند ۲ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

سرهنگ نوریان با بیان اینکه ۱۸ فقره کلاهبرداری از متهمان کشف و مبلغ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وجوه برداشتی شکات به حساب آنان برگشت داده شد، خاطر نشان کرد: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی دورود با بیان اینکه پلیس فتا با رصد و پایش فضای سایبری، با مجرمان و کلاهبرداران با جدیت برخورد می‌کند، گفت: کاربران می‌توانند مشکلات خود را در خصوص فضای مجازی با مراجعه حضوری و یا شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهند و از مشاوره کارشناسان پلیس فتا استفاده کنند. همچنین هر گونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی یا پیام‌رسان‌های موبایلی را از طریق نشانی پلیس‌فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش ارتباطات مردمی اطلاع دهند.