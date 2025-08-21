فرمانده انتظامی پلدختر گفت: فردی که مادر خود را با انگیزه مالی به قتل رسانده بود کمتر از ۲۴ ساعت توسط مأموران پلیس این شهرستان شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ شاپور گراوند گفت: در پی اعلام ۱۱۰ مبنی بر یک فقره قتل در شهرستان پلدختر، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر شدند که مشاهدات اولیه حاکی از قتل بر اثر خفگی بود.

وی افزود: قاتل که فرزند ارشد مقتول بود با اقدامات پلیسی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، کمتر از ۲۴ ساعت با هماهنگی قضایی دستگیر و برای تحقیقات به مقر انتظامی دلالت داده شد.

سرهنگ گراوند گفت: متهم در تحقیقات پلیس به قتل مادر خود به انگیزه مسائل و اختلافات مالی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.