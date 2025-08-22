پخش زنده
سازمان هدفمندسازی یارانهها از پرداخت ۸۴۰ میلیارد تومان بابت یارانه شیرخشک به داروخانهها و تسویه کامل مطالبات تا پایان تیر ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مطالبات داروخانهها از محل اعتبارات یارانه دارو شیرخشک تامین شد.
سازمان بیمه سلامت ایران , مبلغ مطالبات داروخانهها برای یارانه شیرخشک را ۸۴۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود که پرداخت شد.
تاکنون همه مطالبات داروخانهها برای یارانه شیر خشک تا پایان تیر امسال بهطور کامل تسویه شده است.
سازمان هدفمندی یارانهها با احتساب پرداختهای قبلی، مجموع واریزی سازمان هدفمندسازی یارانهها بابت مطالبات داروخانهها تا کنون به ۲۷۰۴ میلیارد تومان رسیده است.
این یارانه با هدف پشتیبانی از زنجیره تأمین دارو، کاهش فشار هزینهای بر بیمهشدگان و استمرار اجرای طرح دارویار صورت گرفته است.