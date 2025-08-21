تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری تدارکاتی ۱۳ بر صفر استقلال زیدون را شکست داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که این روز‌ها خود را برای حضور در لیگ آزاداگان مهیا می‌کند در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه تختی آبادان میزبان تیم استقلال زیدون بود.

این دیدار را شاگردان مسعود شجاعی با هماهنگی و فشار بالا آغاز کردند و خواسته‌های سرمربی خود را در مستطیل سبز به اجرا گذاشتند.

در پایان صنعت نفت با ۱۳ گل حریف تدارکاتی خود را از پیش روی برداشت.

تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در نخستین هفته لیگ آزادگان روز ششم شهریور ماه در گیلان میهمان تیم داماش است.