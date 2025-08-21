پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم نور اسلامشهر به تساوی بدون گل رضایت داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال زیر ۱۷ سال دختران که از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه در اردوی آماده سازی خود به سر میبرد، امروز (پنجشنبه ۳۰ مرداد) در دیداری دوستانه به مصاف تیم نور اسلامشهر رفت و به نتیجه بدون گل رسید.
اردوی نوجوانان تا فردا (جمعه ۳۱ مرداد) ادامه خواهد داشت.
گفتنی است، تیم ایران در گروه B رقابتهای فوتبال انتخابی جام ملتهای دختران کمتر از ۱۷ سال آسیا با تیمهای لبنان، عربستان و کویت همگروه است. مسابقات از ۱۳ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۱ تا ۲۵ مهرماه) به میزبانی عربستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تیم فوتبال دختران نوجوان کشورمان به شرح زیر است:
*دوشنبه ۲۱ مهر
ایران – عربستان
*چهارشنبه ۲۳ مهر
کویت – ایران
*جمعه ۲۵ مهر
ایران – لبنان