رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، گفت: براساس تکلیف قانون، سازمان‌های مناطق آزاد با تشکیل صندوق مستقل تأمین اجتماعی، منابع پرداختی را برای توسعه منطقه هزینه کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد سرگزی در نشست با اعضای مجمع توسعه و نوآوری سازندگان کیش، گفت: مقرر شد ده مسئله اصلی در حوزه سرمایه‌گذاری کیش به عنوان معضل شناسایی و آنچه قابلیت پیگیری و حل دارد در دستور کار قرار گیرد.

او افزود: در کمیسیون حقوقی و قضایی، پیگیری حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه اصلی است و برای هر موضوع باید مشخص شود کدام دستگاه مرتبط خواهد بود و در مواقع لزوم سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و دستگاه‌های اجرایی مرتبط به کمیسیون دعوت خواهند شد.

سرگزی با اشاره به اینکه اولین محور پیگیری، موضوع تأمین اجتماعی است، گفت: در زمینه تأمین اجتماعی، نمایندگان سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، سازمان تأمین اجتماعی و دادستانی کل به کمیسیون دعوت خواهند شد.

او افزود: اگر دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند، کمیسیون بدون تعارف آنها را به دستگاه قضایی معرفی خواهد کرد و این موارد مصداق تضییع حقوق عمومی و جنبه مجرمانه دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تأکید کرد: قانون تکلیف کرده سازمان‌های مناطق آزاد صندوق مستقل تأمین اجتماعی ایجاد کنند تا منابع پرداختی در همان منطقه صرف توسعه شود.

سرگزی، گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته قانون انجام نشده و سازمان تأمین اجتماعی کشور مستقیم وارد عمل شده و ما از منطقه آزاد کیش در خواست کردیم اقدامات و سوابق ایجاد صندوق بیمه را اعلام تا موانع مشخص و برطرف شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، افزود: مدیران باید با اشراف کامل به قانون، مسیر درست را به فعالان اقتصادی نشان دهند.

محمد سرگزی با قدردانی از پیگیری سرمایه‌گذاران کیش، تصریح کرد: در چابهار یا قشم، به دلیل نبود اشتیاق و مطالبه‌گری، جلسات تشکیل نشده اما در کیش به واسطه پیگیری ها، علاقه‌مند شدند، موضوع را جدی دنبال کنیم.

او افزود: نمایندگان وظیفه دارند، منافع مردم را در برابر قدرت دولت حفظ کنند و قانون اساسی نیز این نقش را برای نمایندگان پیش‌بینی کرده است.

سرگزی گفت: اگر سرمایه‌گذاران و مردم همراهی و پیگیری داشته باشند، نمایندگان در کمیسیون ها آماده‌ تشکیل کمیته‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، برای حل مشکلات هستند.