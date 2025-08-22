به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر کشورمان فردا، جمعه، ۳۱ مرداد، در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی دختران جوان آسیا از ساعت ۱۶:۳۰ مقابل قزاقستان به میدان می‌رود.

قزاقستان طی ۱۱ دوره حضور در این مسابقات سابقه خوبی دارد و با یک نقره و ۴ برنز در رده ششم جدول مدالی ایستاده است. این تیم در روز نخست این مسابقات مقابل ژاپن به زمین رفت و در پایان با نتیجه ۱۴ - ۴۱ مغلوب شد. قزاق‌ها در دومین دیدار خود برابر کره‌جنوبی قرار گرفتند که این دیدار هم با نتیجه ۱۷ - ۴۰ به سود کره‌ای‌ها به پایان رسید.

تیم هندبال کشورمان نیز نتیجه نخستین دیدار خود را برابر ژاپن واگذار کرد.

در دیگر دیدار‌های فردا چین با هند، ژاپن با قرقیزستان و هنگ‌کنگ با چین تایپه مصاف می‌کنند.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.