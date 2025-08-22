پخش زنده
امروز: -
مدیر تولید بهنشر گفت: انتشارات آستان قدس رضوی در راستای توسعه ادبیات داستانی دینی، کتابهایی در خصوص زندگی چهارده معصوم علیهم السلام، برای گروههای سنی مختلف در دست انتشار دارد.
مهدی سیمریز در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: انتشارات بهنشر آثار تولیدی فراوانی برای ایام محرم و صفر تولید کرده است که شامل روایتهایی از زندگی معصومین (ع) و بازآفرینی قصههایی از عاشورا برای کودکان و نوجوانان است
وی گفت: انتشارات آستان قدس رضوی در سالهای اخیر با تمرکز ویژه بر ادبیات داستانی دینی، مجموعهای فاخر از آثار کلاسیک و معاصر را روانه بازار کتاب کرده است.
سیمریز افزود: آثاری که نهتنها با استقبال گسترده مخاطبان روبهرو شده است، بلکه در میان منتقدان و صاحبنظران نیز بازتابهای مثبتی داشتهاند.
وی گفت: در بخش ادبیات دینی بزرگسال، پروژهای با محوریت زندگی چهارده معصوم علیهمالسلام با مدیریت علمی آقای پارسینژاد و مشارکت ۱۴ نویسنده برجسته در حال نگارش است.
مدیر تولید بهنشر افزود: این مجموعه قرار است در سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ منتشر شود و نمونهای شاخص از تلفیق روایت تاریخی با ادبیات داستانی دینی باشد.
وی گفت: همزمان، در حوزه رمان دینی نوجوان، ۲۱ اثر با دبیری آقای خرامان، از نویسندگان نام آشنای ادبیات کودک و نوجوان، در دست تألیف است.
مهدی سیمریز افزود: این آثار با هدف پیوند دادن معارف اهل بیت علیهمالسلام با سبک زندگی امروزی نوجوانان، از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ منتشر خواهند شد.
مدیر تولید انتشارات آستان قدس رضوی گفت: از جمله آثار شاخص منتشرشده میتوان به کتاب «پیشانیهای پینهبسته» اشاره کرد که روایتی داستانی از دوران خلافت حضرت علی علیهالسلام به قلم آقای پارسینژاد است.
وی افزود: همچنین کتاب «قرار با خورشید» با مشارکت چهرههای ادبی و هنری، چون رضا امیرخانی، بهرام عظیمی و حامد عسگری، در مدت کوتاهی به چاپ یازدهم رسید و با استقبال کمنظیر مخاطبان مواجه شد.
سیمریز گفت: در حوزه عاشورا، بیش از ۶۰ عنوان کتاب منتشر شده که از جمله آنها میتوان به «عقیله» اثر الهام امین اشاره کرد.
وی افزود: این کتاب ضمن رسیدن به چاپ نهم، در جشنواره کتاب سال رضوی و جشنواره جلال آل احمد مورد تقدیر قرار گرفت.
مدیر تولید این انتشارات گفت: دو اثر تازهمنتشرشده دیگر با عنوانهای «رأس الحسین» و «حدیث کعبه و کربلا» نیز با نگاهی نو به واقعه عاشورا، همزمان با آغاز ماه محرم عرضه شدند.
سیم ریز با اشاره به سایر آثار تالیفی این انتشارات افزود: در حوزه کودک، دو کتاب «سبز قشنگ» و «ظهر یک روز گرم» با روایتهایی از عاشورا برای مخاطب خردسال منتشر شدهاند.
وی گفت: همچنین مجموعهای ۱۴ جلدی با محوریت زندگی معصومین علیهمالسلام به قلم موسوی گرمارودی در حال آمادهسازی است که تا سال ۱۴۰۵ به مرحله انتشار خواهد رسید.
مدیر تولید بهنشر افزود: از زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تا امروز، انتشارات آستان قدس رضوی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در قالب چاپ اول و تجدید چاپ منتشر کرده است و این آمار نشاندهنده پویایی و اثرگذاری این مجموعه در ارتقای ادبیات دینی کشور است.
انتشارات بهنشر (وابسته به آستان قدس رضوی) یکی از مؤسسات فرهنگی برجسته در ایران است که از سال ۱۳۶۲ فعالیت خود را آغاز کرده و نقش مهمی در ترویج فرهنگ اسلامی و معارف رضوی ایفا کرده است.
این انتشارات با هدف گسترش فرهنگ اصیل اسلامی، نشر معارف رضوی، و تولید آثار فاخر در حوزههای علوم اسلامی، قرآنی، ادبیات پایداری، سبک زندگی ایرانی اسلامی، و تربیت نسل جوان در حوزههای کودک و نوجوان، ادبیات داستانی، زندگینامههای شهدا و شخصیتهای انقلاب، آثار اخلاقی و اجتماعی، و متون دینی مانند قرآن، مفاتیح، صحیفه سجادیه و نهجالبلاغه فعالیت میکند.