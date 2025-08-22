پخش زنده
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، از افتتاح و بهرهبرداری ۵۱ طرح کتابخانهای در هفته دولت (۱۴۰۴) خبر داد و گفت: ۲۰ کتابخانه جدید برای نخستین بار افتتاح میشوند.
آزاده نظربلند در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود:در این هفته ۶ خودروی سیار به ناوگان کتابخانههای عمومی افزوده خواهد شد که تعداد خودروهای سیار را به ۶۸ دستگاه میرساند.
وی با بیان اینکه در مجموع این طرح ها بیش از ۱۶ هزار مترمربع به فضای کتابخانهای کشور اضافه میکند گفت: علاوه بر آن، بازطراحی و توسعه فضاهای موجود نیز در دستور کار قرار دارد.
نظربلند افزود: نهاد کتابخانههای عمومی هماکنون در ۴ هزار و ۲۲۳ نقطه کشور خدمترسانی میکند که حدود ۱۰ درصد آن از طریق خودروهای سیار پوشش داده میشود و افزایش ناوگان سیار، امکان خدمترسانی به مناطق بیشتری را فراهم خواهد کرد.
وی تأکید کرد:سیاست اصلی دولت چهاردهم و وزارت فرهنگ، مردمیسازی فرهنگ و عدالت فرهنگی از طریق توسعه کتابخانههاست. بر همین اساس، تلاش داریم کتابخانهها را از محل امانت کتاب فراتر برده و به پاتوقهای فرهنگی و هنری برای گروههای مختلف سنی و نیازهای ویژه تبدیل کنیم.»
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور از دسترسپذیرتر کردن منابع اطلاعاتی، خرید و توسعه منابع کتابخانهها و نیز ارتقای مهارت کتابداران از طریق آموزشهای تخصصی بهعنوان دیگر برنامههای نهاد اشاره کرد و گفت: در یک سال اخیر، پنج خودروی سیار به ناوگان افزوده شد و یازده خودروی دیگر نیز آماده بهرهبرداری است که شش دستگاه آن در هفته دولت وارد چرخه خدمت میشود.