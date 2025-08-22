پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان از کشف ۲ فقره زمینخواری یک هکتاری به ارزش بیش از ۳۴ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، سردار سعیدمطهریزاده گفت: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر تصرف غیرقانونی اراضی ملی در یکی از نقاط استان، ودر بررسیهای تخصصی و اقدامات فنی صورت گرفته، ۲ فقره زمینخواری به مساحت یک هکتار کشف و ۴ نفر از عاملان این اقدام غیرقانونی شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه مبارزه با جرایم اقتصادی از اولویتهای اصلی پلیس است و در این مسیر با قاطعیت برخورد خواهد شد از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه جرایم و مفاسد اقتصادی را از طریق شماره تلفن ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.