به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،این دوره از مسابقات جهانی به میزبانی کشور هند از ۲۰ تا ۳۰ مرداد با حضور ۳۰۰ دانش اموز استعداد برتر از ۶۴ کشور برگزار شد.

علی نادری لردجانی؛ برای نخستن بار در جهان؛ سه سال متوالی قهرمان طلای جهانی المپیاد علمی نجوم و اختر فیزیک شد.

نادری لرجانی نشان طلای جهانی ۲۰۲۳ روسیه، نشان طلای جهانی ۲۰۲۴ برزیل و نشان طلای جهانی ۲۰۲۵ هند را در کارنامه کاری خود دارد.