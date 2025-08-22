به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف گفت: در پی بازدید نماینده مردم خواف و رشتخوار در مجلس شورای اسلامی از مساجد تاریخی به منظور حفاظت، مرمت و احیاء این آثار ارزشمند و همچنین برای ترویج فرهنگ غنی نماز به عنوان یک تکلیف دینی مقرر شد در یک برنامه ۳ ساله این مساجد با اعتباری تخصیصی از محل حقوق دولتی مرمت و احیاء شود.

وی افزود: بر این اساس، سال گذشته مسجد ملک زوزن، مسجد جامع قدیم سلامه و مسجد گنبد سنگان مرمت شد.

وی ادامه داد: امسال نیز عملیات عمرانی مسجد تاریخی خطیب در شهر سنگان و مسجد جامع قدیم روستای نصرآباد شامل بام سازی، دیوار چینی، کف سازی، محوطه‌سازی و نماسازی داخل در مدت ۴۵ روز به پایان رسید.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خواف گفت: در شهرستان خواف ۱۶ مسجد تاریخی وجود دارد که در حال حاضر در ۱۱ مسجد، اقامه نماز و سایر آئین‌های مذهبی برگزار می‌شود.

باعقیده افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ اثر تاریخی در این شهرستان شناسایی شده که ۱۰۵ مورد آن در فهرست آثار ملی و برخی نیز در مسیر ثبت جهانی یونسکو هستند.