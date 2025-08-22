به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید مهدی طلایی مقدم در نشست نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با اشاره به وجود ۱۲۹ طرح مدرسه‌سازی فعال در سطح استان، تصریح کرد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ۳۰ مدرسه از این تعداد برای آغاز سال تحصیلی جدید در مهرماه آماده بهره‌برداری خواهد بود.

وی ادامه داد: این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای عدالت آموزشی و بهبود فضا‌های تحصیلی در استان یزد محسوب می‌شود.

در این جلسه مقرر شد ادارات خدمات‌رسان آب، برق و گاز با قید فوریت نسبت به نصب انشعابات مدارس خیّرساز اقدام کرده و موانع موجود در این زمینه را برطرف کنند.

همچنین در این نشست از سامانه نهضت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی با نام اختصاری «ساتع» رونمایی و گزارشی از روند فروش املاک مازاد آموزش و پرورش برای تأمین منابع مالی طرح‌ها ارائه شد.