فرماندهی مرکزی ایالات متحده روز جمعه مدعی به هلاکت رسیدن یکی از سرکردگان داعش در سوریه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز جمعه از عملیاتی در شمال سوریه خبر داد که منجر به کشته شدن یک سرکرده داعش شد.
طبق گزارش اسپوتنیک، این سرکرده به عنوان یکی از تأمینکنندگان مالی و طراحان اصلی حملات در سوریه و عراق توصیف شده است. در بیانیه این فرماندهی ادعا شده است: «در ۱۹ اوت، نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده حملهای موفقیتآمیز در شمال سوریه انجام دادند و یک عضو ارشد داعش را که به دلیل ارتباطات گستردهاش با شبکه داعش در منطقه، تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و ائتلاف و همچنین دولت جدید سوریه محسوب میشد، از بین بردند.»
ژوئیه گذشته نیز ارتش آمریکا از هلاکت یکی دیگر از سرکردگان داعش، «ضیاء زوبع مصلح الحردانی»، طی عملیاتی مشابه در شمال سوریه خبر داد.