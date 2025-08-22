برقراری دوباره پرواز مشهد نوشهر
پرواز مسیر نوشهر- مشهد بعد از ۲ ماه وقفه دوباره برقرار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
مدیرکل فرودگاههای مازندران گقت: پرواز مسیر رفت و برگشت نوشهر- مشهد بعد از دو ماه وقفه در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته برقرار شده است.
حسنی افزود: مسافران به منظور اطلاع دقیق از پروازها و تهیه بلیت به دفاتر معتبر شرکتهای هواپیمایی مراجعه کنند.
پروازهای مسیر رفت و برگشت نوشهر و مشهد ۲۳ خرداد ماه امسال به علت حمله هوایی رژیم صهیونیستی لغو شده بود.
مازندران سه فرودگاه در ساری، رامسر و نوشهر دارد و فرودگاه نوشهر با باندی به طول حدود ۲ هزار و ۱۵۰ متر قدیمیترین فرودگاه مازندران است.