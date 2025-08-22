پخش زنده
۱۸ درصد از مجموع زائرانی که در دهه پایانی ماه صفر به مشهد مقدس سفر میکنند، در مسیرهای رفت و برگشت با ناوگان حملونقل عمومی جابهجا خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، پیشبینیها از ورود یک میلیون و ۹۹۰ هزار و ۷۰۲ زائر به مشهدالرضا در بازه زمانی ۲۸ مرداد تا چهارم شهریور ماه و افزایش چهار درصدی حضور زائران در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر میدهد.
در این ایام، ۶۵ درصد از مجموع زائران حرم رضوی، از استانهای تهران، اصفهان، خراسان جنوبی، مازندران، یزد، کرمان، خراسان شمالی، فارس آذربایجان شرقی و قم راهی مشهدالرضا میشوند.همچنین ترافیک وسایل نقلیه از ۱۶ تا ۲۰ روز یکشنبه دوم شهریور ماه همزمان با اوج سفرهای بازگشت زائران حرم رضوی در آزادراه مشهد - باغچه و همچنین از ساعت ۱۱ تا ۱۶ روز سهشنبه چهارم شهریور در محور مشهد - چناران سنگین خواهد بود