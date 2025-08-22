به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، در پایان این رقابت‌ها تیم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی نوشهر با گل طلایی به قهرمانی دست یافت و تیم‌های شهرداری نوشهر و البرز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

در بازی نهایی و در وقت‌های قانونی تیم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی و شهرداری نوشهر با نتیجه ۴ بر ۴ مساوی شدند و در وقت اضافی اول تیم علوم دریایی نوشهر با گل طلایی رقیب خود را شکست داد.

در فینال نیز تیم البرز به نتیجه ۴ بر۳ به تیم جوانان تهران غلبه کرد.

این مسابقات در رده سنی بزرگسالان با شرکت ۱۰۰ ورزشکار در قالب ۱۰ تیم به میزبانی شهرداری مراغه برگزار شد.

استان‌های، مازندران، زنجان لرستان، همدان، آذربایجان‌شرقی، تهران، البرز و اردبیل در این رقابت‌ها حضور داشتند. این رقابت‌های برای دوازدهمین سال در مراغه برگزار شد.

مسابقات کانوپولو جام رصد در گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار ۲۹ و ۳۰ مرداد در پیست کانوپولوی رودخانه صوفی چای ترتیب یافت.