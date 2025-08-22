به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر کل بیمه سلامت استان با اشاره به اینکه بیمه سلامت ۳۷۰ میلیارد ریال خدمات باروری ارائه داده است،گفت: در حال حاضر پوشش خدمات درمان ناباروری در مراکز دولتی با ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش دولتی، مراکز عمومی غیردولتی با ۹۰ درصد تعرفه مصوب بخش عمومی غیردولتی و مراکز خیریه و خصوصی با ۷۰ درصد تعرفه مصوب انجام می‌شود.

حیدری با بیان اینکه از ابتدای امسال ۴۱۷ بیمار جدید نشانه‌ای خدمات باروری در استان دریافت کرده‌اند یادآور شد: همچنین ۲۱۸ مادر باردار نیز از ابتدای امسال در سامانه بیمه سلامت نشان‌دار شدند.