به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم ولایتمدار شهر‌ها و روستا‌های این استان دیشب و امروز در بیست و هشتمین روز از ماه صفر عزادار و سیاهپوش شده‌اند.

عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) با تشکیل دسته‌های عزاداری خیابانی یا حضور در بقاع متبرکه و مساجد سوگواری کرده و اشک ماتم ریختند و برای پیروزی نهایی رزمندگان اسلام بر دشمن صهیونیستی _ آمریکایی دعا کردند.

برخی عزاداران نیز با تهیه نذورات و توزیع آن میان مردم و هیات‌های عزاداری حوائج خود را از پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) و کریم اهل بیت (علیه السلام) طلب کردند.

عزاداران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (علیم السلام) در تبریز هم در تجمع با شکوهی در میدان‌های این شهر مراسم مرثیه خوانی و سینه زنی و قرائت زیارت حضرت رسول از بعید برگزار و عشق و ارادت خود را به پیامبر و فرزندش ابراز کردند.