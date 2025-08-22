پخش زنده
مردم متدیّن آذربایجان شرقی در سالروز رحلت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) کریم اهلبیت عزاداری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مردم ولایتمدار شهرها و روستاهای این استان دیشب و امروز در بیست و هشتمین روز از ماه صفر عزادار و سیاهپوش شدهاند.
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) با تشکیل دستههای عزاداری خیابانی یا حضور در بقاع متبرکه و مساجد سوگواری کرده و اشک ماتم ریختند و برای پیروزی نهایی رزمندگان اسلام بر دشمن صهیونیستی _ آمریکایی دعا کردند.
برخی عزاداران نیز با تهیه نذورات و توزیع آن میان مردم و هیاتهای عزاداری حوائج خود را از پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله) و کریم اهل بیت (علیه السلام) طلب کردند.
عزاداران و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت (علیم السلام) در تبریز هم در تجمع با شکوهی در میدانهای این شهر مراسم مرثیه خوانی و سینه زنی و قرائت زیارت حضرت رسول از بعید برگزار و عشق و ارادت خود را به پیامبر و فرزندش ابراز کردند.