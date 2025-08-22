بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی اتوبوس شرکت واحد و پراید در جاده مشهد- میامی یک نفر کشته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه مشهد-سرخس گفت: عصر دیروز (پنجشنبه) حوالی ساعت ۱۶:۱۵ واقع در جاده مشهد -میامی بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی اتوبوس شرکت واحد و سواری پراید راننده پراید در دم فوت کرد.

سرهنگ حسین پور افزود: طبق نظر کارشناسان جاده میامی جاده‌ای روستایی تعریف شده است که باید فقط چند خودروی سواری روزانه تردد کند، اما روزانه صد‌ها تریلی حمل زباله، صد‌ها کامیون فاضلاب، صد‌ها کامیون چرمشهر، صد‌ها خودروی سنگین دیگر از این مسیر تردد می‌کنند و هر هفته شاهد اخبار دلخراشی از این دسته حوادث هستیم.

وی ادامه داد: جلسات متعددی برای دو بانده شدن این محور توسط مدیران و مسئولان استانی و کشوری برگزار شده، اما همچنان بی نتیجه مانده است، این جاده توجه جدی و همت مدیران و مسئولان امر را می‌طلبد.