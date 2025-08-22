پخش زنده
معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری از افتتاح ۸۰۰ طرح در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اردشیر آذر گفت: بهمناسبت هفته دولت ۸۰۰ طرح در این استان تکمیل و آماده بهرهبرداری و افتتاح شد.
وی افزود: در هفته دولت سالجاری ۹۷۳ طرح با ۳۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال دراستان بهرهبرداری، افتتاح و کلنگزنی میشود.
وی افزود: از این تعداد ۸۰۰ طرح با ۱۸۳ هزار میلیارد ریال بهرهبرداری و افتتاح و ۱۷۳ طرح با ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کلنگزنی خواهد شد.
آذر تصریح کرد: شهرستان شهرکرد بیشترین طرحهای کلنگزنی و شهرستان لردگان بیشترین طرحهای بهرهبرداری و افتتاحی هفته دولت در چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است.
وی یادآور شد: بیشترین طرحهای قابل افتتاح هفته دولت سالجاری در چهارمحال و بختیاری مختص دهیاریهای شهرستان لردگان و بیشترین طرحهای کلنگزنی دهیاریهای استان مربوط به شهرستان اردل است.