به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،اردشیر آذر گفت: به‌مناسبت هفته دولت ۸۰۰ طرح در این استان تکمیل و آماده بهره‌برداری و افتتاح شد.

وی افزود: در هفته دولت سال‌جاری ۹۷۳ طرح با ۳۲۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال دراستان بهره‌برداری، افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.

وی افزود: از این تعداد ۸۰۰ طرح با ۱۸۳ هزار میلیارد ریال بهره‌برداری و افتتاح و ۱۷۳ طرح با ۱۴۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال کلنگ‌زنی خواهد شد.

آذر تصریح کرد: شهرستان شهرکرد بیشترین طرح‌های کلنگ‌زنی و شهرستان لردگان بیشترین طرح‌های بهره‌برداری و افتتاحی هفته دولت در چهارمحال و بختیاری را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: بیشترین طرح‌های قابل افتتاح هفته دولت سال‌جاری در چهارمحال و بختیاری مختص دهیاری‌های شهرستان لردگان و بیشترین طرح‌های کلنگ‌زنی دهیاری‌های استان مربوط به شهرستان اردل است.