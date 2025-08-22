به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ شیرزاد جمشیدی، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به رشد مصرف برق استان در روزهای گرم تابستان، گفت:برای تأمین پایدار انرژی در لرستان،علاوه بر همکاری مشترکان در رعایت الگوهای مصرف، با مصارف غیرمجاز برق در استان مقابله می شود.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان با اشاره به اجرای آغاز طرح «۱۰۰ شب، ۱۰۰ بازدید» در استان افزود: از ابتدای خردادماه، هر شب گروه های عملیاتی توزیع برق لرستان با حضور در معابر، اصناف و مجتمع‌های بین‌راهی، نسبت به شناسایی و اصلاح مصارف غیرضروری اقدام می‌کنند.

وی استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) را یکی از عوامل تشدید مصرف برق دانست و گفت: شهروندان می‌توانند با ارسال گزارش‌های خود از طریق شماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱، ضمن کمک به کاهش مصارف غیرقانونی، از مشوق‌های پیش‌بینی شده هم بهره‌مند شوند.

جمشیدی با اشاره به شرایط خاص صنعت برق در تابستان تأکید کرد:به دلیل خشکسالی و کاهش جدی توان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی، بخشی از ظرفیت تولید برق کشور از مدار خارج شده است.مدیریت بار شبکه تنها با مشارکت عمومی امکان‌پذیر است.

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان تأکید کرد:تنظیم دمای کولرهای گازی روی ۲۵ درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و انتقال مصارف به ساعات غیر اوج، از جمله اقداماتی است که نقش مؤثری در کاهش بار شبکه و عبور موفق استان لرستان از دوره اوج مصرف تابستان دارد.