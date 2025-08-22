مرکز لجستیک کرمان، مقدمه‌ای برای راه‌اندازی بندر خشک، با عاملیت سازمان راهداری و دهکده لجستیک سیرجان با عاملیت راه‌آهن مجوز گرفتند.

صدور مجوز مراکز تدارکات و ترابری (لجستیک) کرمان و سیرجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ، استاندار کرمان در این باره افزود:مرکز لجستیک (تدارکات و ترابری) مقدمه ایجاد بندر خشک در کرمان است و موقعیت مکانی بسیار مناسبی را برای این مجموعه در نظر گرفته‌شده که از یک سمت بزرگراه و یک سمت دیگر محور ریلی قرار دارد.

محمدعلی طالبی با اعلام پیش بینی حدود ۴۰۰ هکتار زمین برای ایجاد این مرکز گفت: میزان زمین مورد نظر این مرکز تا ۸۰۰ هکتار نیز قابلیت افزایش را دارد و امید است. این مرکز به رونق کسب و کار و حوزه ترابری و بار در استان کمک.کند.