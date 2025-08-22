پخش زنده
استاندار همدان گفت: در یکسال فعالیت دولت چهاردهم ۱۶۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در استان انجام شده که ۴۷ درصد کل سرمایهگذاری خارجی در تاریخ استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوریشمسی در نشست ستاد توسعه و پیشرفت شهرستان ملایر افزود: بسترهای لازم برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی در استان همدان مهیاست و فرش قرمز ما زیر پای سرمایهگذاران پهن است.
وی بیان کرد: مجموع سرمایهگذاری تاریخ استان همدان ۳۵۸ میلیون دلار بوده که طی یکسال دولت چهاردهم ۱۶۸ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی در این استان انجام شد.
استاندار همدان با بیان اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه یک سرمایهگذار خارجی از کشور ترکیه در استان جذب کردیم، ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران و استان همدان برای هرگونه سرمایهگذاری امن است.
ملانوری با اشاره به سفرهای استانی و شهرستانی در قالب کاروان تدبیر، توسعه و تلاش، تاکید کرد: امروز کاروان این سفرها به شهرستان ملایر رسید، هدف ما حضور میدانی مدیران در بین مردم و شنیدن مستقیم مسائل و مشکلات آنان و تلاش برای رفع آنها است.
وی با بیان اینکه هدف از سفرهای کاروان تدبیر، توسعه و تلاش، حضور در مناطق مختلف، ارزیابی برنامههای مدیریتی و بررسی مسائل از نزدیک است، گفت: هر چه از لحاظ مدیریتی پایینتر میآییم، کار سختتر میشود چراکه این مدیران در خط مقدم هستند و باید با مردم چهره به چهره شوند.
استاندار همدان ادامه داد: آمدن به شهرستانها و حضور در بین مردم به ما کمک میکند تا ارتباط معنادارتر و گستردهتری با آنان برقرار کنیم و هرچه این ارتباط بیشتر باشد، موفقتر خواهیم بود.
ملانوری ضمن قدردانی از اصحاب رسانه، نقش آنان را در انتقال ارتباط بین مسوولان و مردم بسیار مهم دانست و گفت: همکاران رسانهای با حضور در این نشستها، ارتباط مدیران با مردم را منعکس میکنند، کار ما را سبکتر میکنند.
وی با تاکید بر مردممحوری به عنوان یکی از اهداف بزرگ نظام، اظهار کرد: هدف اصلی انقلاب، سپردن مدیریت و تصمیمگیری به دست مردم است که بخشی از آن در قالب شوراهای اسلامی، سازمانهای مردمنهاد، شوراهای حل اختلاف و مؤسسات خیریه محقق شده است.
استاندار همدان همچنین گفت: ما نیز اگر میخواهیم در حوزه اجرایی موفق شویم، باید خود را به این جریان مردمی وصل کنیم.