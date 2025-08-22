به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، کیوان آشنا، در حاشیه بازدید از طرح اتصال با بیان اینکه ترافیک یکی از مهم‌ترین مشکلات شهر یاسوج است، افزود: این پروژه در راستای سیاست‌های شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفاه شهروندان اجرا می‌شود.

وی افزود: بهبود وضعیت ترافیک و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و این پروژه گامی مؤثر در تحقق این اهداف است.