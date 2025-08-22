اتصال جاده شرکت نفت به بنسنجان
شهردار شهر یاسوج از اتصال جاده شرکت نفت به منطقه بنسنجان یاسوج برای کاهش بار ترافیکی این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کیوان آشنا، در حاشیه بازدید از طرح اتصال با بیان اینکه ترافیک یکی از مهمترین مشکلات شهر یاسوج است، افزود: این پروژه در راستای سیاستهای شهرداری برای ارتقای کیفیت زندگی شهری و رفاه شهروندان اجرا میشود.
وی افزود: بهبود وضعیت ترافیک و توسعه زیرساختهای ارتباطی از اولویتهای اصلی مدیریت شهری است و این پروژه گامی مؤثر در تحقق این اهداف است.
شهردار یاسوج گفت: با اجرای این طرح، بلوار ارم به بلوار بنسنجان و جاده اصفهان متصل میشود که نقش مؤثری در روانسازی ترافیک و تسهیل عبور و مرور دارد.