نماینده ولی‌ فقیه در استان مرکزی به همراه استاندار مرکزی در سفر به قم با آیت الله سید جواد شهرستانی، نماینده تام‌الاختیار آیت الله العظمی سیستانی در ایران و مدیر مؤسسه آل البیت دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در این دیدار که حجت‌الاسلام سید علی خمینی نیز حضور داشت، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ضمن اشاره به برگزاری باشکوه مراسم راهپیمایی اربعین حسینی و قدردانی از مهمان‌نوازی مردم عراق از مواضع دقیق و ارزنده آیت الله العظمی سیستانی به‌ خصوص در محکومیت جنایات رژیم صهیونسیتی و حمله تجاوزکارانه به خاک جمهوری اسلامی ایران تقدیر کرد.

استاندار مرکزی نیز در این دیدار با معرفی استان مرکزی گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط ستاد بازسازی عتبات و عالیات استان در اعتاب مقدسه به خصوص ساخت و نصب باب‌الرأس شریف حضرت ابوالفضل (ع) و ستون‌های صحن حضرت زهرا(س) در نجف اشرف ارائه کرد.

همچنین آیت الله شهرستانی در این دیدار ضمن خوشامدگویی، ابزار خوشحالی از این دیدار و اشاره به جایگاه فرهنگی و مذهبی استان مرکزی با قدردانی از حضور پرشور مردم ایران و عراق در راهپیمایی اربعین بر حفظ انسجام و وحدت ملت‌های مسلمان در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و استاندار مرکزی همچنین از آیت الله شهرستانی برای سفر به استان مرکزی، بازدید از بیت تاریخی امام خمینی(ره) و زیارت بقاع متبرکه و امامزادگان در استان دعوت کردند.