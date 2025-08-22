طبق برنامه هفتم پیشرفت کشور، صنایع موظف به تأمین آب مصرفی خود از منابع غیرمتعارف مانند پساب، آب دریا و بازچرخانی آب در راستای مدیریت مصرف آب شیرین هستند.

اردکانی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت:در تامین آب مورد نیاز صنایع پایتخت هیچ مشکلی وجود ندارد. اما در حال حاضر تنها یک واحد صنعتی در تنش آبی پساب را خریداری میکند.

جاسم ثمری گزارش می دهد