مقامات کلمبیا اعلام کردند که در دو حادثه جداگانه حمله پهپادی به یک بالگرد پلیس و انفجار یک خودروی بمب‌گذاری‌شده، دست‌کم ۱۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «آندرس جولیان» فرماندار ایالت آنتیوکیا در شمال کلمبیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک فروند بالگرد پلیس که در حال انتقال نیروها به منطقه‌ای در این ایالت برای مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر بود، هدف یک پهپاد انتحاری قرار گرفت که منجر به سقوط آن و کشته شدن ۱۲ نیروی پلیس شد.

در رویدادی دیگر، انفجار یک خودروی حامل مواد منفجره در نزدیکی مدرسه هوانوردی نظامی در شهر کالی واقع در جنوب غرب کلمبیا، موجب کشته شدن پنج نفر و زخمی شدن بیش از ۳۰ نفر شد.