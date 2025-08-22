پخش زنده
معاون سازمان حج و زیارت اعلام کرد: نخستین عمرهگزاران سال ۱۴۰۴، فردا راهی سرزمین وحی میشوند و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،غلامرضا رضایی گفت: اولین گروه عمره گزاران ۱۴۰۴ کشورمان بامداد فردا شنبه یکم شهریور راهی سرزمین وحی خواهند شد.
وی افزود: در نخستین پرواز زائران، ۲۵۰ نفر از هموطنان در قالب دو کاروان از ترمینال سلام فرودگاه امام خمینی (ره) به مقصد فرودگاه مدینه اعزام خواهند شد.
رضایی بیان داشت: تاکنون برای تشرف ۲۰۰ هزار عمرهگزار در سال جاری برنامهریزی شده و با توجه به استقبال هموطنان، برای افزایش ظرفیت اقدامات لازم در حال انجام است.