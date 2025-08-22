به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، به نقل از دادگستری کل استان قم، در راستای تحقق ماده ۱۰۷ برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و با هدف گسترش خدمات غیرحضوری، سرویس کد دستوری USSD به منظور پیگیری شکایات شهروندان راه اندازی شده است.

شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۰۱۳۵*۴* نسبت به پیگیری لحظه‌ای وضعیت پرونده خود اقدام کنند.

پس از ثبت شکوائیه از راه میز خدمت الکترونیکی، شهروندان با وارد کردن کد پیگیری ۱۰ رقمی در سامانه USSD، بدون نیاز به مراجعه حضوری، فرآیند رسیدگی به شکایت خود را دنبال خواهند کرد.