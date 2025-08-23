مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای، شهرک صنعتی سروستان ۲ به قطب جدید صنعتی استان تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در این نشست با اشاره به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی سروستان گفت: در شهرستان سروستان، دو شهرک صنعتی ایجاد و راه‌اندازی شده که در مجموع ۹۷ قرارداد با سرمایه‌گذاران منعقد شده است.

عباس برنهاد با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی سروستان یک گفت: این شهرک با مساحت ۴۶ هکتار و برخورداری از زیرساخت‌های کامل، تاکنون شاهد انعقاد ۴۴ قرارداد سرمایه‌گذاری بوده است.

وی افزود: طرح توسعه شهرک صنعتی سروستان یک به مساحت ۴۵ هکتار در دست اقدام است و امیدواریم دستگاه‌های اجرایی در زمینه استعلام‌ها، تأمین برق پایدار و برنامه‌ریزی‌های مرتبط همکاری لازم را داشته باشند.

برنهاد ادامه داد: شهرک صنعتی سروستان ۲ با وسعت ۷۵۰ هکتار و ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای استقرار بیش از ۳۵۰ واحد صنعتی در مرحله عملیاتی و ۲ هزار واحد در مرحله‌های تکمیلی، یکی از بزرگ‌ترین شهرک‌های صنعتی استان است که به‌عنوان قطب جدید صنعتی در اولویت توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها قرار دارد.

وی با اشاره به مزیت‌های راهبردی این شهرک از جمله نزدیکی به مرکز استان، قرارگیری در جاده شیراز به جنوب و جنوب شرق کشور و فراهم بودن امکان توسعه، گفت: این شهرک می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی ایفا کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس، مهم‌ترین نیاز زیرساختی شهرک صنعتی شماره ۲ سروستان را تأمین برق پایدار عنوان کرد و افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت خط انتقال برق فعلی، توافقنامه ساخت پست برق ۶۶ به ۲۰ کیلوولت با ظرفیت ۵۴ مگاوات با مشارکت شرکت برق منطقه‌ای فارس و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس منعقد و عملیات اجرایی آغاز شده است.

وی تأکید کرد: بخش عمده‌ای از تعهدات شرکت شهرک‌های صنعتی پرداخت شده، اما به علت کندی اجرا، هنوز بهره‌برداری امکان‌پذیر نشده و همین امر مانع واگذاری زمین های جدید به سرمایه‌گذاران شده است.

برنهاد، همچنین تأمین آب از طریق مجوز حفر چاه، تسریع در اجرای خط انتقال پساب شیراز به سروستان و گازرسانی به شهرک صنعتی سروستان ۲ را از دیگر نیاز‌های اساسی عنوان کرد و از پیشرفت ۶۰ درصدی عملیات زیرسازی و آسفالت این شهرک با اعتبار بیش از ۳۰ میلیارد تومان خبر داد.

در ادامه غلامرضا توکل، نماینده مردم سروستان، کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت پیگیری جدی طرح توسعه شهرک صنعتی سروستان ۲ و تسریع در اجرای پست برق این شهرک تأکید کرد و گفت: اجرای پست برق باید با جدیت دنبال شود و در این زمینه از ظرفیت نظارتی مجلس نیز استفاده خواهیم کرد.

وی همچنین از آغاز عملیات اجرایی طرح انتقال پساب تصفیه‌خانه شیراز به دشت سروستان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این طرح می‌تواند بخش مهمی از نیاز آبی واحد‌های صنعتی را تأمین کند.

در این نشست، محمد حسین‌پور، مدیر بهره‌برداری شرکت گاز فارس، اعلام کرد: تاکنون بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به شهرک صنعتی سروستان ۲ هزینه شده و تا یک ماه آینده گاز این شهرک وصل خواهد شد.

همچنین سیاوش چترسیماب، معاون شرکت برق منطقه‌ای فارس، با اشاره به روند اجرای پست برق ۶۶ کیلوولت شهرک صنعتی سروستان ۲ گفت: تجهیزات اصلی خریداری و بخشی سفارش داده شده و در صورت تأمین منابع مالی، این طرح طی یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.