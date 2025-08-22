پخش زنده
امروز: -
عملیات قیرپاشی درطرح تعریض محور پرتردد جیرفت - بلوک - فاریاب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان گفت: عملیات زیرسازی کل محور برای تعریض در دست اجراست و و طبق برنامهریزیها، تا نیمه نخست سال ۱۴۰۵ کل مسیر تکمیل و افتتاح می شود.
نعمت الله حسینزاده،اعتبار این طرح را ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: بدون تردید بهرهبرداری کامل از این محور میتواند نقش بسزایی در کاهش تصادفات، ارتقای ایمنی سفرها و تسهیل جابهجایی مردم و محصولات کشاورزی منطقه داشته باشد.