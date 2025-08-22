پخش زنده
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان گفت: ۲۰ هکتار از مراتع روستای جمبوغه این شهرستان طعمه حریق شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمد امینپور، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بوکان اعلام کرد: بخش زیادی از پوشش گیاهی و درختچههای مراتع روستای جمبوغه در آتشسوزی اخیر از بین رفت.
او گفت: این حادثه با تلاش نیروهای آتشنشانی بوکان، مشارکت جوامع محلی و یگان حفاظت منابع طبیعی پس از سه ساعت مهار و از گسترش آن به سایر نقاط جلوگیری شد.
به گفته امینپور، این چندمین آتشسوزی گسترده مراتع در سال جاری است که در مجموع تاکنون بیش از ۱۵۰ هکتار از اراضی شهرستان طعمه حریق شده است؛ بزرگترین آن در مراتع روستاهای داشاغل، یاسیکند و دراغ به وسعت ۸۸ هکتار روی داده است.
وی تاکید کرد: نابودی بذر گیاهان بومی، خسارت به درختچهها و تغییر ترکیبات خاک از پیامدهای جبرانناپذیر این حریقهاست.
او با بیان اینکه علت حادثه در دست بررسی است، افزود: بیشتر آتشسوزیها بر اثر بیاحتیاطی کشاورزان، چوپانان و رهگذران رخ میدهد و در مناطق کوهستانی به دلیل سختی مسیر، امکان استفاده از خودروهای آتشنشانی وجود ندارد.
امینپور همچنین از شهروندان و طبیعتدوستان خواست در صورت مشاهده تخریب منابع طبیعی یا قاچاق محصولات جنگلی و مرتعی، موضوع را با شماره ۱۵۰۴ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.
یادآور میشود سال گذشته ۱۵ مورد آتشسوزی در مراتع بوکان رخ داد که یکهزار هکتار از اراضی را نابود و حدود ۵۰ میلیارد ریال خسارت برجای گذاشت.