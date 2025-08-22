وزنه‌بردار نوجوان فریمانی، با پشتکار، تلاش و تمرین‌های مستمر راهی رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره ورزش و جوانان فریمان گفت: حسین جهانی ورزشکار سختکوشی که با انگیزه‌ای مثال‌زدنی تمرینات خود را زیر نظر مربی خود حسام فتاحی ادامه داده است، حالا در ترکیب تیم استان به میدان خواهد رفت تا توانایی‌های خود را در سطح ملی به نمایش بگذارد.

محمد صفری افزود: حضور او در لیگ برتر، علاوه بر افتخاری برای جامعه ورزشی فریمان، نویدبخش آینده‌ای درخشان برای وزنه‌برداری استان خراسان رضوی نیز خواهد بود.