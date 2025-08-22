به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، برنامه خاموش برخی گروه‌ها به شرح زیر جابجا شده است.

*باشت*

گروه ۲- شامل (خان احمد و روستا‌های تابعه، ...) ساعت ۲۱ تا ۲۳ اعمال می‌شود..

*چرام*

گروه ۳-شامل (کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابان‌های مجاور، چمن مصنوعی کلایه، ...) ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.

*کهگیلویه*

گروه۳- شامل (کلایه علیا، روستای آقا طالب، ...) ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال می‌شود.