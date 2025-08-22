اطلاعیه جابجایی در برنامه خاموشی روز جمعه
شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد اطلاعیه جابجایی برنامه خاموشی در مناطق مختلف استان را اعلام کرد.
*باشت*
گروه ۲- شامل (خان احمد و روستاهای تابعه، ...) ساعت ۲۱ تا ۲۳ اعمال میشود..
*چرام*
گروه ۳-شامل (کلایه سفلی شامل حوزه پست بانک و خیابانهای مجاور، چمن مصنوعی کلایه، ...) ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
*کهگیلویه*
گروه۳- شامل (کلایه علیا، روستای آقا طالب، ...) ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال میشود.
از عموم مشترکین استان تقاضا میشود به منظور کمک به حفظ پایداری شبکه سراسری برق کشور، به صورت فوری ۲۰ درصد مصرف خود را کاهش داده و یاریگر صنعت برق باشند.