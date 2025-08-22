پخش زنده
رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان گفت: دومین دوره جشنواره دیده بان رسانه استانهای شمالی کشور، به میزبانی استان گیلان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مهدی پارسا در نشست خبرنگاران بسیج رسانه شهرستان صومعهسرا، با اشاره به اجرای دومین دوره جشنواره دیده بان رسانه استانهای شمال کشور گفت: دومین دوره جشنواره دیده بان رسانه استانهای گیلان، مازندران، گلستان و اردبیل به میزبانی استان گیلان برگزار میشود.
رئیس سازمان بسیج رسانه سپاه قدس گیلان با بیان اینکه طرح دیده بان رسانه طرحی برای پیگیری مطالبات مردمی تا حصول نتیجه است افزود: خبرنگارانی که برای رفع مشکلات و مطالبات مردم گزارش تهیه و تاحصول نتیجه پیگیری کردهاند، آثار خود را به جشنواره ارسال کنند.
فرمانده سپاه ناحیه صومعهسرا هم در این نشست بابیان اینکه هدف ما خدمت به مردم و کاهش مشکلات آنان است گفت: از خبرنگارانی که به عنوان مطالبه گر و رابط مردم و مسئولان برای رفع مشکلات مردم قدم بر میدارند و تا حصول نتیجه پیگیری میکنند حمایت و تقدیر میکنیم.
سرهنگ محمد صدیقی به احیاء سنتهای حسنه مذهبی و ملی از سوی خبرنگاران تاکید کرد و افزود: برخی از آئینهای مذهبی و ملی در نشان دادن تاریخ و فرهنگ کهن کشور و استان بسیار اهمیت دارد که باید احیاء شود و به نسلهای آینده انتقال یابد.